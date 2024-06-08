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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «Точно согласился бы на второе место перед квалификацией»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял второе место по итогам квалификации к Гран-при Канады, показав то же время, что и пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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