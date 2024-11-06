🎥🇺🇦Боевики ВСУ начали активно использовать мобильные ППО с новейшими антидроновыми ружьями, которые им передал запад😁 #Украина #ПВО #ППО #СВО.
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🎥🇺🇦Боевики ВСУ начали активно использовать мобильные ППО с новейшими антидроновыми ружьями, которые им передал запад😁 #Украина #ПВО #ППО #СВО.
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