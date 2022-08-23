Мы соседи по планете

4 096 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Tikhonova
    А кто-то занимался отсроченным эффектом от прививок для женщин и детей?Канадцы подтверди...
  • Михаил Бутов
    Зомбированные умы тупо долдонят про какой-то Потоп, этажи и полуподвалы. Нормальные люди прекрасно знают из зафиксиро...Классические "зас...
  • Николаевна
    ЕстьЧеловек без челов...

"Вода, ветер, пыль и хлеб", дети, Иран

"Вода, ветер, пыль и хлеб", дети, Иран

В замечательных мемуарах "Цыпленок и ястреб" воевавшего во Вьетнаме вертолетчика Роберта Мейсона есть такая сцена: Мейсон проходит по пустой вьетнамской деревушке и видит артефакты их культуры - плетеные лодки, водяные колеса, мебель, инструменты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх