Су-34 ударили ФАБами с УМПК по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и скоплению живой силы противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
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