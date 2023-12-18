Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Су-34 ударили ФАБами с УМПК по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

Су-34 ударили ФАБами с УМПК по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и скоплению живой силы противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

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