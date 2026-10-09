США запланировали лишить Россию «Рассвета»

Похоже, история с законом имени Линдси Грэма*, обязывающим Трампа ввести широкий список антироссийских санкций, не только получила свое развитие, но и приобрела новый, драматический характер Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Согласно закону, 18 октября администрация президента США обязана обнародовать первый санкционный список.