В Приморском крае полицейские задержали директора муниципального предприятия по подозрению в получении взятки

В дальневосточной столице сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю по подозрению в получении взятки в крупном размере задержали директора местного муниципального предприятия.
В дальневосточной столице сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю по подозрению в получении взятки в крупном размере задержали директора местного муниципального предприятия.
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