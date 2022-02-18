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В Приморском крае полицейские задержали директора муниципального предприятия по подозрению в получении взятки

В дальневосточной столице сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю по подозрению в получении взятки в крупном размере задержали директора местного муниципального предприятия.

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