Юбилей Волчек отметили странной сказкой

В этом сезоне, богатом на весомые даты, принято небанально отмечать эти самые даты. Так, к 125-летию МХТ, которое прошло в конце октября, специально написали и поставили пьесу «9 ряд, 10, 11 место» с размахом, соответствующим масштабу события: трогательный сюжет, связавший три поколения москвичей, шикарная декорация.