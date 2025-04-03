Сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к ответственности водителя, перевозившего пассажиров на капоте

Сотрудникам отделения по ИАЗ (по направлению розыска) полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Казани в ходе мониторинга социальных сетей выявили видеоролик, на котором водитель автомобиля «Киа Рио» перевозил пассажиров на капоте автомобиля.