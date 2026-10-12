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Искусство Неба. Выставка Ольги Гильмановой

Искусство Неба. Выставка Ольги Гильмановой

В Московском Музее Спутник открылась выставка легендарного авиа-художника Ольги Гильмановой. Ольга Гильманова — российская художница, которую называют звездой авиационной живописи.

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