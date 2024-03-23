Гениальный рецепт домашнего сыра: все готово за 10 минут. Нужны молоко, сметана и яйца

Приготовление домашнего сыра проще, чем может показаться. Просто используйте магазинную сметану и молоко, добавьте яйца, и всего через 10 минут у вас будет готовая сырная основа, которую нужно лишь охладить.
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