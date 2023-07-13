Русская весна

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Голландская журналистка рассказала о реакции на хамство Зеленского в кулуарах саммита НАТО

Голландская журналистка рассказала о реакции на хамство Зеленского в кулуарах саммита НАТО

В кулуарах саммита НАТО многие были неприятно поражены упреками Владимира Зеленского в адрес альянса, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски в своем YouTube-канале.

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лл
лина любимцева
Зелебобик решил, что стал весьма значимой и непререкаемой фигуров мирового уровня...
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