Голландская журналистка рассказала о реакции на хамство Зеленского в кулуарах саммита НАТО

В кулуарах саммита НАТО многие были неприятно поражены упреками Владимира Зеленского в адрес альянса, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски в своем YouTube-канале.
В кулуарах саммита НАТО многие были неприятно поражены упреками Владимира Зеленского в адрес альянса, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски в своем YouTube-канале.
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