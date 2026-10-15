На этом фоне источники сообщают о снижении скорости терминалов и возможных санкциях Глава SpaceX Илон Маск подтвердил, что спутниковая система Starlink не предназначена для наступательных военных операций — ее задействуют исключительно в гражданских и оборонительных целях, пишет РИА Новости.
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