На этом фоне источники сообщают о снижении скорости терминалов и возможных санкциях Глава SpaceX Илон Маск подтвердил, что спутниковая система Starlink не предназначена для наступательных военных операций — ее задействуют исключительно в гражданских и оборонительных целях, пишет РИА Новости.