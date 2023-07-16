Казалось бы, кому как ни сотрудникам правоохранительных органов понимать эту проблему и со всем положенным профессией рвением бороться с этим.
Деньги вместо совести и профессионального долга
Комментарии
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людмила михайлик
Удивляет сколько предателей среди чиновников и МВД,наш участковый трубку не берет и полиция на жалобы не реагирует
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11 час.
Александр
Какая разница,в какой области нарушается закон?
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10 час.
Анатолий Витушкин
НЕ СЛУЧАЙНО СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ХОДИТ МНЕНИЕ ОПАСНОСТИ ОТ ВСТРЕЧ С ПОЛИЦИЕЙ И ЧИНОВНИКАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ.
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3 час.
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