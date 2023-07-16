Закон и Порядок

135 671 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Voronin
    ВСЁ очень МУТНО... Эти фамилии вместе СОВСЕМ никогда не стояли!!! Разные по своей внутренней культуре и развитию люди...Кто заказал Симон...
  • Сергей Микульский
    Для кого то война, а для кого мать родна! За 2022 год в России стало на 22 миллиардера больше!Эрдоган — Путину:...
  • Сергей Микульский
    Платошкин молодец! Какой мудак минус поставил, ведь правду глаголит про Эрдогана. Сука он продажная!Эрдоган — Путину:...

Деньги вместо совести и профессионального долга

Деньги вместо совести и профессионального долга

Казалось бы, кому как ни сотрудникам правоохранительных органов понимать эту проблему и со всем положенным профессией рвением бороться с этим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила михайлик
Удивляет сколько предателей среди чиновников и МВД,наш участковый трубку не берет и полиция на жалобы не реагирует
Ответить
11 час.
Александр
Какая разница,в какой области нарушается закон?
Ответить
10 час.
Анатолий Витушкин
НЕ СЛУЧАЙНО СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ХОДИТ МНЕНИЕ ОПАСНОСТИ ОТ ВСТРЕЧ С ПОЛИЦИЕЙ И ЧИНОВНИКАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх