Врачи назвали продукты, которые портят фигуру и ведут к слабоумию

Блюда из фритюра могут вызвать деменцию и плохо влияют на ясность ума. Об этом говорится на сайте EurekAlertЭксперты из Американского общества биохимии и молекулярной биологии в результате исследований пришли к выводу, что частое потребление переработанного масла может привести к неврологическим расстройствам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии