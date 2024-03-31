Врачи назвали продукты, которые портят фигуру и ведут к слабоумию

Блюда из фритюра могут вызвать деменцию и плохо влияют на ясность ума. Об этом говорится на сайте EurekAlertЭксперты из Американского общества биохимии и молекулярной биологии в результате исследований пришли к выводу, что частое потребление переработанного масла может привести к неврологическим расстройствам.