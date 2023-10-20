ВСУ атаковали беспилотником топливную цистерну в Брянской области

В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал топливную цистерну, передает телеграм-канал Shot. Дрон влетел в автомобиль с цистерной, припаркованный рядом с автомобильным пунктом пропуска Троебортное в Севском районе.
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