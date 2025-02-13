«Зарабатывают здесь, тратят у себя»: в какие страны из России отправляют больше всего денег: среди лидеров – Армения и Азербайджан

БлокнотРУ В РБК изучили статистику центральных банков Киргизии, Грузии, Армении и Азербайджана и проанализировали данные, которые учитывают денежные переводы через банковскую инфраструктуру и системы денежных переводов.
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