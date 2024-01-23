Стрикленд показал последствия столкновения головами в бою с дю Плесси

«Врачам пришлось шить сквозь мышцы, чтобы закрыть рассечение. Спасибо всем за поддержку – благодаря вам я продолжаю держать голову высоко, несмотря на все проблемы», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.