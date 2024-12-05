В Приангарье оштрафовали организацию за неисполнение контракта по нацпроекту

В Иркутской области по требованию природоохранной прокуратуры наложен штраф на руководителя подрядной организации за нарушение контрактных обязательств в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
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