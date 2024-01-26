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Франция поставила Украине две дополнительные РСЗО LRU в рамках созданной «артиллерийской коалиции»

Франция поставила Украине две дополнительные РСЗО LRU в рамках созданной «артиллерийской коалиции»

Франция продолжает поддерживать Украину вооружениями, на этот раз французы передали украинской армии две реактивные системы залпового огня LRU.

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