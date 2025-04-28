Губернатор ЯНАО Артюхов изменил состав совета по молодежной политике

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обновил состав совета по молодежной политике. Изменения нацелены на улучшение координации и повышение эффективности работы с молодежью, а также на усиление патриотического воспитания, сообщают в правительстве.
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