Матвиенко: США будут требовать от Европы выделять как можно больше средств Киеву

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Соединённые Штаты после выделения нового пакета помощи Украине будут требовать от стран Европы выделять как можно больше средств киевскому режиму.
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