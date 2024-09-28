🇪🇬 Госдеп США одобрил потенциальную продажу 720 модернизированных комплексов Stinger в Египет за 740 млн долларов.
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🇪🇬 Госдеп США одобрил потенциальную продажу 720 модернизированных комплексов Stinger в Египет за 740 млн долларов.
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