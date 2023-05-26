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Совбезы РФ и Белоруссии обсуждают общую концепцию безопасности

Совбезы РФ и Белоруссии обсуждают общую концепцию безопасности

Концепция безопасности Союзного Государства на данный момент находится в процессе обсуждения, вопрос обсуждается на уровне Советов безопасности России и Белоруссии, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник, 26 мая сообщает РИА Новости.

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