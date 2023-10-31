В ноябре нарушения правил парковки на остановках в Подмосковье начнут фиксировать видеокамеры

Камерами будут оборудованы 20 остановочных пунктов в 6 городских округах.В ноябре нарушения правил парковки в Подмосковье начнут фиксировать 20 видеокамер, которыми оборудуют 20 остановочных пунктов в 6 городских округах, сообщает тг-канал Дороги и транспорт МО.
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