Три человека погибли, ещё двое пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии

Три человека погибли, ещё двое пострадали в столкновении четырёх автомобилей в Кабардино-Балкарии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД, авария произошла около 11:20 мск на третьем километре автодороги Прохладный — Баксан — Эльбрус между населёнными пунктами Дыгулыбгей и Атажукино Баксанского района.