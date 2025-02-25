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Царьград

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Вступился за сослуживца перед Путиным: Кто такой Денис Диденко, назначенный главным советником Управления Президента России?

Вступился за сослуживца перед Путиным: Кто такой Денис Диденко, назначенный главным советником Управления Президента России?

Главным советником Управления Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов назначен участник программы "Время героев" Денис Диденко.

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