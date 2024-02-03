Украинцы начали формировать списки с личными данными сотрудников военкоматов

Экс-премьер Украины: украинцы собирают личные данные сотрудников военкоматов Граждане Украины начали формировать списки с персональными данными сотрудников военных комиссариатов, что может являться предвестником расправ.
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