NC: Россия запустила альтернативу Ормузскому проливу, пока США смеялись

Россия незаметно запустила новый морской маршрут, который может серьёзно изменить мировую торговлю. Первый регулярный рейс из Китая в Европу через Северный морской путь стартовал в середине августа.
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