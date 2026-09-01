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Аргументы недели

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NC: Россия запустила альтернативу Ормузскому проливу, пока США смеялись

NC: Россия запустила альтернативу Ормузскому проливу, пока США смеялись

Россия незаметно запустила новый морской маршрут, который может серьёзно изменить мировую торговлю. Первый регулярный рейс из Китая в Европу через Северный морской путь стартовал в середине августа.

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