БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Враги Сербии подстрекают к беспорядкам и госперевороту – по сценарию свержения Милошевича

Враги Сербии подстрекают к беспорядкам и госперевороту – по сценарию свержения Милошевича

Алексей Топоров.   Так называемый «премьер-министр» Косово Альбин Курти и министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез поддержали прошедшие накануне студенческие протесты в Сербии, парализовавшие работу государственных вузов.

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