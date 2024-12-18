Враги Сербии подстрекают к беспорядкам и госперевороту – по сценарию свержения Милошевича

Алексей Топоров. Так называемый «премьер-министр» Косово Альбин Курти и министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез поддержали прошедшие накануне студенческие протесты в Сербии, парализовавшие работу государственных вузов.
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