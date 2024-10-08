Советы от МЧС при похолодании.

Как при похолодании сделать тепло в домах безопасным? Берегите тепло и свою безопасность! Телефон МЧС - 112Пока мы привыкаем к осени, спасатели рассказывают, как при похолодании сделать тепло в домах безопасным.
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