Reposted (Vladimir Sharypov): В этом году вновь участвуем в отборе в региональную программу Спорт.Школа.
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Reposted (Vladimir Sharypov): В этом году вновь участвуем в отборе в региональную программу Спорт.Школа.