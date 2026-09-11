Набиуллина: рост кредитования поддерживают льготные ставки

Рост кредитования в России продолжают поддерживать льготные ставки по кредитам. Об этом 11 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Концерт Ларисы До...
- «Не сердите меня!...
- Минюст признал ин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым