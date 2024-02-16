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Военнопленный "Азова" опасается обмена после атаки на Ил-76: "Очень страшно"

Военнопленный "Азова" опасается обмена после атаки на Ил-76: "Очень страшно"

Украинские военнопленные боятся повторения катастрофы с Ил-76 и опасаются нового обмена.Украинский пленный из нацполка «Азов»* (признан террористическим и запрещен в России) Роман Тутов признался, что со страхом ждет возможного обмена между Россией и Украиной после событий 24 января.

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