Охраннику школы в Пурпе, пропустившего мальчика с пневматическим пистолетом, предъявлены обвинения

Охраннику школы № 9 в Пурпе, где осенью произошла стрельба из пневматики, предъявлены обвинения. Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, речь идет о части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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