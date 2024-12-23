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Охраннику школы в Пурпе, пропустившего мальчика с пневматическим пистолетом, предъявлены обвинения

Охраннику школы в Пурпе, пропустившего мальчика с пневматическим пистолетом, предъявлены обвинения

Охраннику школы № 9 в Пурпе, где осенью произошла стрельба из пневматики, предъявлены обвинения. Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, речь идет о части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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