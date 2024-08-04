Возвращенный по обмену россиянин Селезнев рассказал о встрече с Путиным

Один из заключенных, вернувшихся из США в Россию, Роман Селезнев поделился своими впечатлениями от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, который прибыл в аэропорт, чтобы лично приветствовать освобожденных.
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