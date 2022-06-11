Гибнет домашний скот: жители Павлодарской области жалуются на нашествие насекомых

Полчища комаров и мошек атаковали жителей одного из районов в Павлодарской области. Местные жители говорят, что практически не выходят на улицу, а из-за кровососов гибнут собаки и домашний скот, передает сайт телеканала КТК.
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