AMD анонсирует процессоры Threadripper HEDT и Pro 9000-Series: 96 ядер и 192 потока для настольных компьютеров и рабочих станций

На выставке Computex 2025 в Тайбэе (Тайвань) компания AMD анонсировала новые процессоры Ryzen Threadripper Pro 9000 WX-серии и не-Pro на базе архитектуры Zen 5, заявив о достижении 96 ядер и 192 потоков во флагманской модели 9995WX.