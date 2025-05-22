AMD анонсирует процессоры Threadripper HEDT и Pro 9000-Series: 96 ядер и 192 потока для настольных компьютеров и рабочих станций

На выставке Computex 2025 в Тайбэе (Тайвань) компания AMD анонсировала новые процессоры Ryzen Threadripper Pro 9000 WX-серии и не-Pro на базе архитектуры Zen 5, заявив о достижении 96 ядер и 192 потоков во флагманской модели 9995WX.
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