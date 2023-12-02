«Давайте просто воевать»: как Арахамия поработал Арестовичем, и что это значит для Украины и России

Роман Рейнекин. Вчерашнее сенсационное интервью украинским «Плюсам» одного из ближайших клевретов Зеленского Давида «Брауна» Арахамии, безусловно, «сделало» информационную неделю по обе стороны условного поребрика, взбаламутив сонное инфоболото, и брызги от него еще долго будут лететь в разные стороны в виде разнообразных цитат, толкований и комментариев.