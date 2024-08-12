Время белого гриба.

Частые дождики и ласковое солнышко поменяли всю ситуацию в наших лесах. Лишь в том случае, если недавно можно было встретить только одинокий, червивый, либо засохший гриб, то теперь они почти под каждой елкой или сосной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии