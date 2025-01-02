Джордж Рассел прокатился на гоночной машине 1924 года

YouTubeБританский гонщик заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Джордж Рассел в 2024 году стал обладателем престижной спортивной премии имени Лоренцо Бандини, которую традиционно вручают автогонщикам.
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