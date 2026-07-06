ГТРК Татарстан
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГТРК Татарстан

22 подписчика

В Казани выросло число соискателей и усилилась конкуренция на рынке труда

В Казани выросло число соискателей и усилилась конкуренция на рынке труда

В Казани с начала года число соискателей на рынке труда превысило потребность работодателей. Количество резюме выросло на 31% по сравнению с прошлым годом, а конкуренция среди кандидатов увеличилась на 4%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии