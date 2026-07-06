В Казани выросло число соискателей и усилилась конкуренция на рынке труда

В Казани с начала года число соискателей на рынке труда превысило потребность работодателей. Количество резюме выросло на 31% по сравнению с прошлым годом, а конкуренция среди кандидатов увеличилась на 4%.
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