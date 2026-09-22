Почти две тысячи животных из московских приютов нашли хозяев с начала года

С начала года хозяев нашли 1963 животных из московских приютов: 1436 собак и 527 кошек. Сейчас в 13 городских приютах нового дома ждут 13 974 собаки и 1766 кошек.
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