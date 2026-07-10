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Батрак о селекции: «Торпедо» точно стало сильнее, чем было, если смотреть на состав относительно прошлого сезона. Красковский, Поляков, Воробьев – это хорошо»

Комментатор Артем Батрак высказался о селекции «Торпедо» в это межсезонье. «По составу «Торпедо» точно стало сильнее, чем оно было.

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