На пути Новосибирского метрополитена к светлому будущему встали три буквы

У мэра Новосибирска Анатолия Локтя как-то не складываются отношения с метрополитеном. За время его нахождения в кресле градоначальника не было запущено ни одной станции метрополитена, а обещанная «Спортивная» будет сдана (в лучшем случае) осенью.