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Тухель о 2:1 с Норвегией: «Недоволен игрой Англии, нам повезло сегодня. С характером все в порядке, его можно хоть упаковать и продавать. Проблема в качестве игры»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о победе на Норвегией (2:1) и выходе в полуфинал ЧМ-2026 .

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