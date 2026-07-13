360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 312 подписчиков

В городском округе Люберцы продолжается строительство дороги и путепровода

В городском округе Люберцы продолжается строительство дороги и путепровода

В Люберцах на новой дороге и путепроводе через железную дорогу продолжаются строительные работы. Объект, который соединит улицу Инициативную и Октябрьский проспект, находится в створе проектируемого проезда №4037.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии