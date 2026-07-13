В городском округе Люберцы продолжается строительство дороги и путепровода

В Люберцах на новой дороге и путепроводе через железную дорогу продолжаются строительные работы. Объект, который соединит улицу Инициативную и Октябрьский проспект, находится в створе проектируемого проезда №4037.
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