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Антропова об игре за сборную Италии: «У меня не было жесткой привязки к какой-то стране. Мое дело – расти как игрок»

В августе Антропова дебютировала за Италию на чемпионате Европы-2023 и заняла с командой четвертое место на турнире.

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