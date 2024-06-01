Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • alik3456 Джексон
    Эти хоть работать может будут в отличие от хохлов и негров.Таджики хотят в Г...
  • Alex Nемо
    Ну таки встаёт вполне логичный вопрос - а кому тогда нужна такая "правящая партия против народа"? Стоит тогда сменить...Депутаты Госдумы ...
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Почему Путин оттягивает капитуляцию Запада, объяснил политолог Яков Кедми

Почему Путин оттягивает капитуляцию Запада, объяснил политолог Яков Кедми

Интересная жизнь с Vera Star Фото: oko-planet.su У России есть все необходимые ресурсы и исчерпывающие возможности, для того чтобы одержать убедительную победу над Западом, причем таким образом, чтобы в нынешнем противостоянии двух полюсов, Америка и Европа безоговорочно капитулировала.

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