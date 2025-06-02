Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области достигло 104, сообщил глава региона. Он также отметил, что на строительство моста взамен обрушившегося, потребуется около четырех месяцев, передает ТАСС.
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