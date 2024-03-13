Reuters сообщил о риске финансового кризиса из-за возможных исков России к Euroclear

Возможные претензии России к Euroclear из-за заблокированных активов российского ЦБ и решения по ним могут разорить депозитарий и привести к отзыву его лицензии бельгийским ЦБ, заявил Reuters высокопоставленный чиновник ЕС.
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